大相撲九州場所は12日目。19日、横綱昇進後初の連敗を喫した石川県津幡町出身の大の里、20日は、ここ1年対戦成績が5分の関脇・王鵬と対戦、得意の右をさして、落ち着いて寄り切り、連敗を脱しました。21日は2敗で並ぶ関脇・安青錦と組まれました。一方、9日目に負け越しが決まったあとは、2連勝と、調子を取り戻している新入幕の欧勝海は、翠富士と初顔合わせです。まわしをしっかりと掴んだ欧勝海、翠富士を少し吊り上げ、寄り切