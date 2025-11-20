これからの気象情報です。 21日(金)は、各地で雨や雷雨となりそうです。 ◆警報・注意報 現在、下越と佐渡にカミナリ注意報、沿岸部を中心に広く強風・波浪注意報、また中越と上越には霜注意報の出ているところがあります。 ◆11月21日(金)の天気 ・上越地方 早いところでは、昼ごろから雨が降り始めるでしょう。 夕方以降は広く雨脚が強まり、警報級の大雨になるところがありそうです。 ・中越地方 天気が下り坂で