西武は２０日、外国人選手の獲得における戦力強化と、将来ＮＰＢで活躍が見込まれる外国人選手の発掘・育成体制の拡充を目的に「西武ライオンズ海外戦略」を策定したと発表。取り組みの一つとして今季、独立リーグの旭川ビースターズでプレーし、１０月３０日から１１月１７日まで行われた秋季キャンプにテスト生として参加していたスロベニアとウガンダ出身の３選手と来季の育成契約を結んだことをあわせて発表した。スロベニ