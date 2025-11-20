12月3日、かつてGMのテストコースだった、イギリス・ベッドフォードシャーのミルブルック・プルービンググラウンドにてH＆Hのオークションが開催される。出品車両のなかで注目を集めているのが、2013年式ベントレー・ミュルザンヌである。ミュルザンヌは、ベントレーが過去にル・マン24時間レースで6回優勝したル・マンサーキットのミュルザンヌ・ストレートにちなんで名付けられた。【画像】チャールズ国王がかつて乗っていたベン