近鉄伊勢中川駅に掲示された情報提供を呼びかけるチラシ（右）と看板＝20日午後、三重県松阪市三重県松阪市の山林で2012年、神戸市垂水区の鉄筋工、一瀬敦さん＝当時（33）＝が遺体で見つかった事件で、遺族の3兄弟と松阪署員らが20日、近鉄伊勢中川駅（松阪市）など2カ所で情報提供を求めるチラシ約600枚を配った。松阪署によると、一瀬さんは11年11月20日夜、同駅から歩いて帰宅中に車にはねられ、その後約20キロ離れた山林