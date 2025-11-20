自民党、日本維新の会などの国会議員も参加して開かれた「国民医療推進協議会」の決起集会。壇上はあいさつする自民党の鈴木幹事長＝20日午後、東京都文京区の日本医師会館日本医師会（日医）の松本吉郎会長ら医療団体の代表が20日、高市早苗首相と官邸で面会し、物価高騰や賃金上昇による医療機関の経営環境悪化を訴えた。補正予算による支援と、医療サービスの対価となる診療報酬の引き上げを要請。高市氏は「スピード感を持っ