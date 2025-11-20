北海道内で相次いで発見されている砲弾。１０月には砲弾のようなものが警察署に持ち込まれ、一時ほとんどの警察官が避難して周辺が規制される事態も発生しました。なぜ砲弾が残っているのか。また、見つけたらどうすればいいのでしょうか。（安田和弘さん）「ここで見つけたんですよね、この箱の中で」当麻町に住む安田和弘さんです。安田さんは１０月、両親の自宅の倉庫を整理している最中、あるものを見つけたと言います。（安