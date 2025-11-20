初めての海外公務として、東南アジアのラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。きょうは世界遺産の古都「ルアンパバーン」を訪問されました。ラオスの民族衣装に身を包まれた愛子さま。きょうの訪問先はラオスの古都ルアンパバーンです。記者「ルアンパバーンは、町全体が世界遺産に登録されていまして、首都ビエンチャンともずいぶん雰囲気が異なります。この町でさまざまな公務にのぞまれます」日本時間の午後1時