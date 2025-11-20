“海のゆりかご”と呼ばれるアマモは生き物の住み家となり、光合成で酸素を生み出す海藻の一種です。指宿市では20日、アマモの種まき体験が行われました。体験には、「ザ！鉄腕！DASH」でおなじみのあの先生も参加しました。指宿市の児ヶ水漁港で、20日開かれたのは自然を楽しみながら環境保全活動を体験できる「自然体験ツアー」です。環境省が推進する“良好な環境を活用した観光モデル事業”の一環として行われました