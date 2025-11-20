Photo: カネコヒデシ 冬って、やっぱり屋内と屋外の寒暖差がキツすぎるときってありますよね。今回は、屋内でアウターを着たままでも超快適なファン付きダウンジャケットをレビューします。ダウンジャケットだけど空調服® Photo: カネコヒデシ 今回、筆者がピックしたのは、"身体に最も近い道具"がコンセ