海の安全と豊漁を祈る漁師町の神事「恵比須講」。20日、木彫りの恵比須像が、2年ぶりに石川県輪島市の港町を回りました。輪島市の輪島崎町に伝わる「恵比須講」。年2回行われる伝統の神事ですが、去年は地震の影響で執り行われず、木彫りの恵比寿像が町を回るのは2年ぶりです。20日に行われたのは、海から戻った神様に漁の無事を感謝する「おかえりえびす」。 木彫りの恵比寿像は、本来、裃姿の漁師に抱えられ各家々をまわるの