広島県でカキの大量死が深刻化し、生産量の6割を占める一大産地が打撃を受けています。東海地方でもすでに価格の上昇や粒の小型化が見られ、“冬の食卓”に影を落としています。19日、広島県東広島市のカキ養殖業者を視察した鈴木農水大臣。手に取ったカキには、身が入っていません。この業者では、育てたカキのおよそ9割が死滅し、出荷を止めざるを得ない深刻な状況だといいます。広島県は、養殖のカキの生産量で全国のおよ