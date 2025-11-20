演歌歌手原田悠里（70）が20日、鹿児島市の市民文化ホールで歌謡ショーを行った。昼の部はあいさつ代わりの代表曲「津軽の花」でスタート。真っ赤なドレス姿で「鹿児島に大変ゆかりのある原田悠里です。あの有名な鹿児島大学を普通の成績で卒業しました」と冗談交じりに笑わせて「いつもは着物なのですが、今日は桜島に合わせて燃えるような真っ赤な色のドレスにしました」とあいさつ。その後に「ドレスに合う曲です」と紹介をして