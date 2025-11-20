２０２５年の住み続けたい街ランキングと幸福度ランキングのトップ５です。旭川の緑が丘は２０２４年で１位だった札幌の中央図書館前を抑えてランク外からトップになりました。文教地区ならではの閑静で落ち着いた環境が住民の支持を得ました。幸福度は１位の東神楽町と２位の東川町は５年連続。そんな中、２０２４年１１位の南幌町が子育て支援の充実で５位に入りました。