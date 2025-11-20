【モデルプレス＝2025/11/20】Aぇ! groupの草間リチャード敬太が、所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトを通じて、11月20日付けでグループを脱退したことを発表。発表とあわせて、草間のコメントも掲載された。【写真】草間リチャード敬太、久々の短髪姿◆草間リチャード敬太が謝罪 心の病も公表グループ脱退発表にあたり、草間は「このような事態になってしまいご迷惑とご心配をおかけしてしまい、また皆様の気持ちを裏切っ