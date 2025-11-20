【モデルプレス＝2025/11/20】俳優の亀梨和也が2025年11月20日、都内で行われた「神の雫」（TOKYO MX・関西テレビ・BS日テレにて2026年放送予定）のアニメ制作発表会見に、本作のメガホンをとった糸曽賢志監督とともに出席。同じく俳優の山下智久との交流を明かす場面があった。【写真】亀梨がTVドラマより主人公続投 注目のアニメ版ビジュアル◆亀梨和也、山下智久とのエピソード語る山下智久が主演を務めるドラマ「神の雫／Drops