実際の「肉球サイン」入りレアカードも！ MOFFネコたちのコレクションカードが11月22日登場株式会社MOFFが運営するCat Café MOFF グランベリーパーク店にて、11月22日（土）より『MOFF Cat Collection Card』の先行販売が開始されます！ これは「MOFFネコ総選挙」などで高まったファン熱量に応える企画で、ネコたちの魅力を凝縮したコレクションアイテムです。ラインナップは全39種。通常カード33種に加え、なんと実