「なんか床あったか〜〜い！」そんな心の声を代弁したくなる光景が、シベリアンハスキーのナイトくんの身に起きました。ヒトにとってはお馴染みの「床暖房」という文明のぬくもりを犬生で初めて知ったその日、ナイトくんは仰向けになり、まっすぐ手足を伸ばして、まるで床にとろけるような姿を披露しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】ナイトくんは、食べることと寝ることが大好きな、おっとりマイペー