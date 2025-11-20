愛知県安城市に住む60代の女性がSNSで知り合った日本人男性を名乗る人物から投資話を持ちかけられ、約3300万円相当の暗号資産をだまし取られました。 警察によりますと今年9月、安城市に住む無職の60代女性が出会い系アプリで知り合った日本人男性を名乗る人物から投資話を持ちかけられました。 女性は相手から紹介された投資サイト上で利益が出ていたことから、9月末から11月13日までの間に15回にわたって暗号資産、