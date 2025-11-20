¡Ú1/72¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-104J¡È±É¸÷¡É¡Û 12·î5Æü ½Ð²ÙÍ½Äê ²Á³Ê¡§4,950±ß ¡Ú1/72¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-104J¡ÈÀï¶¥¡É¡Ú¸ÂÄêÉÊ¡Û¡Û 12·î19Æü ½Ð²ÙÍ½Äê ²Á³Ê¡§4,950±ß ¡Ú¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF-15DJ¥¢¥°¥ì¥Ã¥µー[¥Ç¥¸¥¿¥ëÌÂºÌ ÎÐ]¡Ú´°Á´¸ÂÄê¡Û¡Û 2026Ç¯1·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§5,500±ß ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥âー¥ë¥É¤Ï¡¢12·î&#