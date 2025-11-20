14年前の未解決事件で、遺族が情報提供を呼びかけました。当時32歳だった一瀬敦さんは、2011年11月20日、三重県の伊勢中川駅から帰宅途中に車にひき逃げされ、20キロ以上離れた松阪市内の山林に遺棄されたとみられています。最後の足取りが確認された伊勢中川駅で20日、一瀬さんの兄弟3人らが情報提供を呼びかけるチラシを配りました。兄・一瀬稔さん：「犯人が見つかってほしいという気持ちだけはずっと変わらない。とにか