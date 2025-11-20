王鵬（左）と攻め合う大の里。寄り切りで下す＝福岡国際センター大相撲九州場所12日目（20日・福岡国際センター）両横綱、新関脇安青錦の首位3人が2敗を守った。大の里は関脇王鵬を寄り切り、豊昇龍は小結高安を押し出した。安青錦は欧勝馬を浴びせ倒しで下した。王鵬は負け越し、高安は7敗目。大関琴桜は義ノ富士をはたき込んで5連勝で7勝目。義ノ富士は4敗に後退した。トップの3人を平幕時疾風が1差で追う。十両は新十両の