「長生炭鉱」事故の慰霊碑を訪れた韓国行政安全省「過去史関連業務支援団」の張銅洙団長（左端）ら＝20日午前、山口県宇部市戦時中の水没事故で朝鮮人を含む183人が犠牲になった山口県宇部市の海底炭鉱「長生炭鉱」を、韓国行政安全省の職員が20日、視察した。海中の坑道跡で8月に人骨が発見・回収されており、同省職員が発見以降、現地を公式に訪問するのは初めて。視察後に骨を回収した民間団体と意見交換した。同省の「過去