TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第7話が11月18日に放送されました。【写真】恋リアに出演していた鮎美の姉・さより第7話では、別れたことを言い出せないまま、両家顔合わせに臨んだ鮎美（夏帆）と勝男（竹内涼真）。その中で、勝男が鮎美をかばったシーンがSNSで反響を呼んでいます。『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原