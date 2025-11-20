中国外交部の毛寧（マオ・ニン）報道官は20日の定例記者会見で、今月開催予定だった中日韓3カ国文化大臣会合の延期に関する質問に対し、「日本の指導者は公然と極めて誤った台湾関連発言を行い、中国人民の感情を傷つけ、戦後の国際秩序に挑戦し、中日韓3カ国の協力の基礎と雰囲気を損なった。そのため、中日韓の会合を開催する条件が整っていない」とした。（提供/人民網日本語版・編集/LX）