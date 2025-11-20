70代は、定年退職後の年金生活が本格化する一方で、健康不安や老後資金が尽きてしまう「長生きリスク」を抱える年代でもあります。この時期は、どれだけ資産を持ち、どのように管理していくかが大きな課題となります。まずは、実態を2024年の「家計の金融行動に関する世論調査（金融経済教育推進機構）」で詳しく見てみましょう。70代の単身世帯・二人以上世帯ごとでの金融資産保有額はいくら？70代の金融資産について、それぞれ単