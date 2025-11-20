オズワルドは曲を出囃子に女優の伊藤沙莉や池田エライザがファンであることを公言しているブルースデュオ「T字路s」のメジャー1stアルバムが反響を呼んでいる。「T字路s」は伊東妙⼦ (ギター・ボーカル)、篠⽥智仁 (ベース)が2010年に結成。全国各地の飲食店やカフェでライブ活動するうちに口コミで人気が広がり、今年4月にメジャーデビューを果たした。2人とも30年近い音楽活動歴があり、ブルース、フォーク、