米NVIDIAは11月19日（現地時間）、サポートページを更新し、GeForceシリーズ向けホットフィックスドライバ「581.94」を公開した。一部ゲームで性能低下が見られる場合があった問題を解消するとしており、影響しない場合は急いで適用しなくてもよい。Windows Updateでゲーム性能低下？ GeForce向けにドライバ「Hotfix 581.94」公開中スケジュール外で不具合を解消するホットフィックスドライバが公開されたという内容。Windows Upda