この記事の画像を見る※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年12月号からの転載です。 永遠に続くかと思われた暑い夏。でもランキングリスト上では確実に秋が来ている。「ゲッターズ飯田の五星三心占い」シリーズの2026年版が登場。8点が総合ランキングのベスト20リストに入った。『会社四季報業界地図2026年版』、『2025ｰ2026EUROPE SOCCER TODAYシーズン開幕号』も。何事もひと足早い出版界では、もう2026年が始まってい