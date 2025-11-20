俳優・アーティスト、のんが20日、東京・OMOTESANDO CROSSING PARKで開催されたマックスマーラ『ポップアップストア“THE CAMEL, timeless”』プレビューに出席した。【写真】カッコかわいい…！パンツスーツ姿で登場したのんのんは、クリーム色のパンツジャケット姿で登場。「女性らしさもありながらダンディーな印象を与えるかっこいいセットアップがポイントです。えりを立たせて細いベルトをしているのが、モダンでシャー