高知県内はインフルエンザに感染する人が急増していて、一部の地域では「注意報レベル」となっていることが分かりました。県によりますと、11月16日までの1週間でインフルエンザの定点医療機関あたりの報告数が7.08となり、前の週と比べて2倍以上に急増しています。注意報の基準は定点当たり10.0ですが、保健所管内別で報告数をみると高知市が10.54と既に注意報のレベルを超えているほか、須崎が8.5と高くなっています。また、学校