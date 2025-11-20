大手不動産会社が北海道内の「住み続けたい街ランキング」を発表しました。２０２５年はこれまでランク外だったエリアが１位となる地区がありました。いったいどこで、その理由はなんなのでしょうか。緑のトンネルが３キロ続くその名も「ロマンチック街道」。かわいらしい家が立ち並ぶ住宅街。大手不動産会社が発表した道内の「住み続けたい街ランキング」で１位となったのがー（林記者）「旭川市の中心部から車でわずか１０