長崎市が検討していた宿泊税の引き上げについて、市の審議会は妥当との結論を鈴木市長に報告しました。 市は再来年の引き上げに向けて、市議会に条例改正案の提案を行う予定です。 20日、長崎市の鈴木市長に報告されたのは、観光のほか国際会議や見本市などМICE戦略の審議結果です。 中でも注目されるポイントは「宿泊税」。 宿泊税は おととし導入され、1人1泊の素泊まりの宿泊費に応じて100円～500円を徴収