記者会見で謝罪する岐阜県総合医療センターの桑原尚志院長（左）ら＝20日午後、岐阜市岐阜県総合医療センター（岐阜市）は20日、喉に装着していた気道を確保する管が外れ入院中の女児（3）が死亡した医療事故について、異常を知らせるアラームが作動しなかったことなどが原因とする調査委員会の最終報告書を公表した。「十分なモニタリング体制がとれていれば患者が亡くなることはなかった」とした。記者会見した桑原尚志院長