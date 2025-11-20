西武は２０日、育成選手としてウガンダ出身の２投手とスロベニア出身の内野手と育成契約を結んだと発表した。球団によると両国の選手との契約は日本野球機構の球団で初。３選手は独立球団・旭川でプレーしていた。また、インドネシアなどの選手が所属する独立球団・佐賀と業務提携を結んだ。策定した海外戦略の一環で、球団では「野球文化が十分に根付いてこなかった国や地域に野球を届け、『野球を世界のメジャースポーツにす