スターバックスコーヒージャパンが21日、JR新横浜駅の新幹線ホーム上に店をオープンします。ホームの店舗では、オーダーパネルと完全キャッシュレス決済を導入し、新幹線を待つという限られた時間の中でスピーディーな注文を目指します。スターバックス コーヒー ジャパン・吉田篤司さん：お客さまのニーズや評判をきちんと検証していってからになるんですけども、どんどん展開を拡大していきたいと思いますし、多くのお客さまに喜