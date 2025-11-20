MUCCが、本日11月20日（木）よりライヴ映像専用プラットフォーム「MUCCLivelary（ムック ライブラリー）」を開始することが発表された。Screenshot「MUCCLivelary」は、ドワンゴが運営するMUCC公式のライヴ映像プラットフォーム。DVD・Blu-rayプレイヤーがなくても、PCやスマートフォンのブラウザから新旧のライヴ映像作品、生配信、メンバー出演のオリジナル番組、さらにファン同士で楽しむオンライン同時視聴会など多彩なコンテ