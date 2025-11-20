今年は台風の直撃がなかったため、色鮮やかな紅葉が楽しめる当たり年となっている所もあるが、いま各地で早くも大雪が始まっている。ひょっとしてスキーも当たり年となるのか？酸ヶ湯はもう積雪1メートル超え17日（月）からの週は真冬並みの寒気が流れ込み、日本屈指の豪雪地として知られる青森県の酸ヶ湯では、18日（火）に今シーズン全国で初めて積雪が1メートルを超えた。酸ヶ湯でこの時期に1メートルを超えるのは20年ぶりで、