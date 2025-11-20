聴覚障害のあるアスリートの祭典・デフリンピック水泳女子日本代表で酒田市出身の斎藤京香選手（24）が20日、100メートルバタフライの決勝に出場し4位に入りました。デフリンピック水泳女子・日本代表の斎藤京香選手（24）が20日、臨んだのは前回大会で初の世界一に輝いた100メートルバタフライです。予選を全体の7位で通過した斎藤選手は、第1レーン。力強い泳ぎで、前半は3番目でレースを折り返し