「徳山クラウン争奪戦・Ｇ１」（２０日、徳山）入海馨（２９）＝岡山・１１６期・Ａ１＝が、執念の走りで優勝戦進出を決めた。３コースから果敢にまくっていき、バックでは４艇の２着争いとなったが、２マークで豪快に外を回って他艇をねじ伏せた。「足は準優が一番良かったですね。出てました。直線も良かったし回り足も良かった。ただピット離れだけ悪いのですが、そこを気にしなかったら全体的にいいと思う」と手応えは良好