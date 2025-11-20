2026年1月よりテレ東系列、AT-X、WOWOWにて放送開始されるTVアニメ『カヤちゃんはコワくない』の楽曲タイアップが発表され、オープニング主題歌をヰ世界情緒が、エンディング主題歌を朔雀と導凰が担当することが明らかになった。今作アニメは新潮社のWEBマンガサイト「くらげバンチ」にて連載中の百合太郎によるコミック作品をアニメ化したもの。主人公にして“最恐幼稚園児”のカヤちゃんによるホラーアクションが見どころの作品