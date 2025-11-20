◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１１月２０日、京都競馬場延べ１３頭目の挑戦で、外国調教馬の初勝利を意識させるには十分なパフォーマンスだった。ドックランズは朝日を浴びながら京都競馬場の芝コースに登場し、６ハロンからの最終追い切り。最初の１ハロンをゆったり入り、残り５ハロンからペースアップ。外回りのコーナーを勢いに乗って周回し、最後の直線では内側を