スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。大野さん登場回、第29回目の今回は、東京・目白の洋菓子店の逸品をレコメンド。かなりおとなのデセールです。お菓子好きが高確率で挙げる名店お菓子好きに、東京でおすすめの洋菓子店を尋ねたら必ずといっていいほど、名前の出るお店があります。