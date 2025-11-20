生徒たちに防災意識を高めてもらおうと、11月20日に高知県高知市の中学校で防災学習が行われました。高知市の介良中学校で行われた防災学習は、子どもたちの防災意識を高め南海トラフ地震に備えてもらおうと、毎年企画されているものです。学習では3年生が避難所開設の訓練を行いました。介良中学校は地域の避難先として指定されていて、生徒たちは安全確認チームや受付設置チームなど役割を分担しながら、避難所開設