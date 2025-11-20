タモリ、佐藤茉那アナ@東大手門にて 「ブラタモリ」二条城が、11月22日よる７時30分からNHK総合で放送される。天皇をも魅了した幻の天守からの絶景、“幻の御殿”の痕跡から分かる徳川の思惑とは？徳川の始まりと終えんを見届けた「歴史の証人」、二条城の真実に迫る。【写真】「ブラタモリ」二条城場面カット町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」