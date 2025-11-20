中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月20日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は20日の記者会見で、南アフリカで開催される20カ国・地域首脳会議（G20サミット）に出席する李強（り・きょう）国務院総理が日本の指導者と会談する予定はないと述べ、日本側に「自重」を促した。