22日午後11時よりNHK総合で生放送される音楽番組『Venue101』に、石川晟也（霜降り明星・せいや）、&TEAM、乃木坂46、MAZZELの4組が出演。ライブパフォーマンスとともに、それぞれの背景に迫るトークが展開される。【写真】JOもちっちゃく登場！9人の当日ショット番組では、霜降り明星・せいやが、本名の石川晟也名義で歌手デビューした楽曲「オカンのLINE」を自身で作詞したきっかけや、アーティストとしてのこだわりにつ