モデル・俳優の本田翼が20日、東京・OMOTESANDO CROSSING PARKで開催されたマックスマーラ『ポップアップストア“THE CAMEL, timeless”』プレビューに出席した。【全身ショット】流石です！ミニ丈スカートで登場した本田翼本田は、ミニスカートにオリンピアジャケットを合わせたオールキャメルのスタイリングで登場。「特別感があふれたすてきなコーデとなっています」と語り、屋外でのイベントとなったが、寒さも吹き飛ばす