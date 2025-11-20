山形県内で連日、クマの出没が相次いでいます。尾花沢市では19日夕方、70代の女性がクマに襲われ、顔や腕にけがをしたほか、寒河江市で20日、緊急銃猟によってクマ2頭が駆除されました。雪の上にはっきりと残るクマの足跡。19日午後5時10分ごろ、尾花沢市北郷の畑で、77歳の女性がクマに襲われ、家族が110番通報しました。警察や消防などによりますと、女性は顔や右腕・右足を引っかかれるなどして深い傷を負い、病院に搬送されま