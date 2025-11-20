２０日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて１円９４銭円安・ドル高の１ドル＝１５７円４５〜４７銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１円２７銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８１円３７〜４１銭で大方の取引を終えた。